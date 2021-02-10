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Meral Kaplan'ın olaylı boşanma davasında velayet krizi

10.02.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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Meral Kaplan'ın olaylı boşanma davasında velayet krizi

Oyuncu Meral Kaplan ile boşanma aşamasında olduğu eşi iş adamı Erhan Kiani’nin davasında mahkeme, Kiani’nin velayet talebini reddetti.

Oyuncu Meral Kaplan, bakıcı tarafından darp edildiğini ve iş adamı eşi Erhan Kiani’nin buna karşı bir tepki göstermediğini iddia ederek 4 yıl önce boşanma davası açmıştı. Çocuğunun velayetini de isteyen Kaplan’ın yanı sıra karşı bir boşanma davası açan Kiani ise çocuğun velayetinin kendisine verilmesini talep etmişti.

İstanbul Aile Mahkemesi’ndeki davanın görülmesine devam edildi. Gizli olarak görülen duruşmaya Meral Kaplan ile Erhan Kiani ve avukatları katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan Erhan Kiani, çocuğunun velayetini talep etti. Kiani’nin velayet talebini reddeden mahkeme, davaya ilişkin son tanığın dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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