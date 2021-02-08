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  4. Mercedes açıkladı! Hamilton 1 yıl daha takımda kaldı...

Mercedes açıkladı! Hamilton 1 yıl daha takımda kaldı...

08.02.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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Mercedes açıkladı! Hamilton 1 yıl daha takımda kaldı...

Formula 1'de uzun süredir beklenen anlaşma gerçekleşti. Lewis Hamilton, 1 yıl daha Mercedes'te yarışacak.

Formula 1 takımı Mercedes, 2021 sezonu için 7 kez F1 şampiyonu olan Lewis Hamilton ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Lewis Hamilton'ın Alman ekibindeki sözleşmesi geçen sezon sonunda tamamlanmıştı.

Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Mercedes, İngiliz pilot ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Hamilton anlaşmayla ilgili "Mercedes'teki 9. sezonumu heyecanla bekliyorum. Birlikte kazanacağımız yeni başarılar ve Mart ayında yeniden piste çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Takım patronu Toto Wolf de görüşmeler uzasa da Lewis Hamilton'dan başka bir sürücüyle anlaşmayı düşünmediklerini açıkladı.

Formula 1'de yeni sezon 28 Mart'ta koşulacak Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak.

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