Mercedes Benz GLB ilk görüntüleri paylaşıldı! İşte yeni SUV modeli

Özellikleri ve büyüklüğü ile sınıfında rekabet yaratmaya hazırlanan Mercedes-Benz'in yeni kompakt SUV'un 2020 yılında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Yeni Mercedes Benz'in giriş versiyonunda 1.3 litrelik benzinli motor seçeneği sunması da bekleniyor.

Bir süre önce konsept versiyonu ile yüzünü gösteren Mercedes-Benz'in kompakt SUV modeli GLB, seri üretime hazır hali ile tanıtıldı.

GLA ve GLC modelleri arasında konumlandırılan GLB'nin, A Serisi, CLA, GLA ve B Serisi ile aynı platformu paylaştığı belirtildi.

4634 mm uzunluğa sahip otomobil, GLC'den 35 mm daha kısa ollmasına rağmen 7 kişilik oturma düzeni ile alınabiliyor.

Aracın 2829 mm'lik aks mesafesinin ise platform kardeşi B Serisi'nden 100 mm daha fazla olduğu ifade ediliyor.

5 koltuk kullanımında 560 litre olarak açıklanan bagaj hacminin, tüm koltuklar yatırıldığında ise 1755 litreye yükseldiği bildiriliyor.

Otomobilin iç mekanına geçildiğinde, platform kardeşi modeller ile ortak bir tasarım dilinin kullanıldığı görülüyor.

Kokpite ilk bakışta birbirine entegre ve çerçevesiz olacak şekilde tasarlanan multimedya ekranı ile dijital gösterge ekranı dikkat çekiyor.

Havalandırma ızgaları da diğer kompakt Mercedes modellinden tanıdık olan GLB'de, ilk kez A serisinde kullanılan MBUX arayüzüne de yer verilmiş durumda.

Otomobilin kaputunun altında ise giriş versiyonu 1.3 litrelik ünite oluşturuyor.

GLB 200 adı ile satılacak bu motor seçeneği, otomobile 160 beygir güç ve 250 Nm tork değeri sağlıyor.

7 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen 1.3 litrelik motorun 100 kilometrede 6 litre yakıt tükettiği de verilen bilgiler arasında.

4 tekerlekten çekiş sisteminin sunulduğı GLB'de, söz konusu sistem GLB 250 4Matic adı ile satılacak.

2 litrelik benzinli motor ile gelecek bu versiyonun gücü 220 beygir olarak açıklanırken, otomobile 350 Nm tork değeri sağladığı kaydediliyor.

8 ileri otomatik şanzıman ile satışa sunulacak GLB 250 4Matic'in yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 7.2 litre olarak açıklanıyor.

Bu motor seçeneği ile GLB'nin 0'dan 100 km/s hıza 6.9 saniyede çıkabildiği aktarılıyor.

Avrupa'da 2 litrelik dizel motor ile de satışa sunulacak GLB'nin, 150 beygir ve 190 beygir gücünde iki farklı dizel güç seçeneği bulunacak.

Sonuç olarak, GLB'nin genel hali ile bir süre önce tanıtılan konsept versiyonundan çok da farklı görünmediğini söyleyebiliriz.

Mercedes'in ürün gamındaki büyük boy SUV'lardan izler taşıyan GLB, 7 kişilik oturma düzeni ile rakiplerinden farklılaşıyor.