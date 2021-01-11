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Mercimek köftesi nasıl yapılır? Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi

Betül Songur Betül Songur 11.01.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Mercimek köftesi tarifi kolay yapılışı ve elimizin altında her daim bulunan malzeme listesi ile yemek yapmayı sevenlerin vazgeçilmez lezzeti arasında yer alıyor. Doyurucu olduğu kadar damakta bıraktığı tatla da tercih edilen mercimek köftesi nasıl yapılır diye merak ediyorsanız tüm püf noktalarıyla yazımızda bulabilirsiniz.

Mercimek köftesi tarifi, yalnızca pratik yapılışı ile değil sunumuyla da sofralara renk katıyor. Peki mercimek köftesi nasıl yapılıyor? Mercimeklerin haşlanıp bulgur ve diğer malzemelerle harmanlanarak hazırlandığı mercimek köftesi ile annelerinizin yaptığı lezzeti aratmayacak sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bunun içinse ihtiyacınız olan tam kıvamında mercimek köftesi hazırlayabilmenizi sağlayacak bir tarif! İşte tadı damağınızda kalacak, sofranızın vazgeçilmezi olacak o mercimek köftesi tarifi...

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

MALZEMELER:

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek,
  • 2 su bardağı bulgur,
  • 1 litre Su,
  • Yarım demet maydanoz,
  • Yarım demet yeşil soğan,
  • 1 yemek kaşığı biber salçası,
  • 1 yeme kaşığı domates salçası,
  • 1 orta boy kuru soğan,
  • 1 çay bardağı sıvı yağ,
  • Kimyon,
  • Tuz.

mercimek köftesi tarifi pratik yapılışı

MERCİMEK KÖFTESİ YAPILIŞI

  • Bir su bardağı kırmızı mercimek bir litre su ile haşlanır. Suyu azalıp mercimekler yumuşayana kadar haşlamaya devam ediyoruz.
  • Başka bir kap içerisinde de iki su bardağı bulgurun üzerine haşlanan mercimeği dökülüp, birlikte dinlendirmeye bırakılır.
  • Sosunu hazırlamak için; sıvı yağ koyulan tavada soğanlar kavrulur.
  • Kavrulan soğanların üzerine biber salçası ve domates salçası ilave edilir.
  • Tavadaki bu sosa tuz ve baharatlar da eklendikten sonra bir çay bardağı su koyup iki dakika kadar kaynamaya bırakılır.
  • Tavada pişirilen bu sos, kenarda dinlendirilen mercimek ve bulgurun üzerine dökülüp birbirine yedirene kadar karıştırılır. Daha sonra içerisine maydanoz ve yeşil soğanı ilave edip karıştırmaya devam edilir.
  • Son olarak karışımdan koparılan parçalara elle şekil verilip servis için hazır hale getirilir.
  • Afiyet olsun.

MERCİMEK KÖFTESİ YAPILIŞININ PÜF NOKTALARI

  • Mercimeklerinizi orta ateşte pişirin
  • Mercimekleri haşlarken köpüğünü almayı ihmal etmeyin.
  • Salça ve soğan karışımında yağı almadan kaşık yardımıyla salça ve soğanları toplamanız, yağı sonradan eklemeniz daha parlamk bir mercimek köftesine sahip olmanızı sağlayacaktır.
  • Yeşillik malzemeleri çok ezmeden diğer malzemelerle yoğurarak daha iyi bir görünüm ve tat elde edebilirsiniz.

MERCİMEK KÖFTESİ SUNUM ŞEKİLLERİ

Mercimek köftesi sunum şekilleri denince akla ilk olarak avuç yardımıyla şekillendirilen köfteler gelse de sunumun önem kazanmasıyla birlikte pek çok kişi farklı arayış içine girdi. Peki mercimek köftesi sunumunda diğer seçenekler neler?

  • Yemeye doyamadığımız mercimek köftesini yumuşak kıvamı sayesinde farklı şekillerde sunabilirsiniz. Top top yuvarlak hazırlayabileceğiniz mercimek köftelerinin altına kıvırcık koyabilir, üzerine kürdan takarak aralıklı olarak tabağınıza yerleştirebilirsiniz.

mercimek köftesi sunum şekilleri

  • Mercimek köftesi sunum şekilleri arasında tercih edilen bir başka yöntem de kek kalıbı ile şekillendirilenleri. Küçük kek kalıplarını kullanarak tabağa çıkarılan mercimek köfteleri üzerine konulacak maydonoz ve limon dilimleriyle şık bir görünüme bürünebilir.
  • Mercimek köftesini şekillendirmede bir başka yöntem de köfteleri kase şeklinde hazırlamak. İstediğiniz büyüklükte hazırlayacağınız mercimek köftesi kaselerinizin içini yeşillikle doldurabilir, üzerini limonla süsleyebilirsiniz.
  • Mercimek köftesi sunum şekilleri arasında tercih edilen bir başka yöntemse pasta gibi görünüme sahip olanlar. Bunun için turta kalıbından yardım almamız gerekiyor. Turta kalıbına güzelce yerleştirdiğiniz mercimek köftesini bastırarak kalıbı kaplayacak şekilde yerleştirin. Ardından kalıbı ters çevirerek tabağınıza mercimek köftesini görünümü bozulmayacak şekilde yerleştirin. Üzerini süslemek için köşelere küçük küçük top haline getirdiğiniz mercimek köftelerini düzenli aralıklarla yerleştirin. Ardından limon ve maydanoz yardımı ile üzerini dilediğiniz gibi süsleyin. Ay şekilde dilimleyeceğiniz ince limonları çemberler oluşturacak şekilde sıralı olarak dizebilirsiniz. Limon dilimleri birbirinin üzerine gelecek şekilde yerleştirirseniz daha güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. Aralara yine mercimek köfteleri ya da çiçek gibi görünmesini isterseniz maydanozlar ekleyebilirsiniz.
  • Mercimek köftesi sunum şekilleri arasında en sık tercih edilenlerden biri de mercimekler avuç içinde şekillendirildikten sonra tabağa dizilirken aralara kıvırcık konulmasıdır. Her katın yerleştirmeden önce araya ekleyeceğiniz kıvırcıklar sayesinde renkli bir görünüm de elde edebilirsiniz.

MERCİMEK KÖFTESİ YANINA NE GİDER?

Mercimek köftesi yanına börek, poğaça, turşu, marul, patates ya da makarna salatası ile mükemmel bir uyum yakalar. Ayrıca kek ve kurabiye çeşitlerine de eşlik edebilecek mercimek köftesi, doyurucu tadıyla tuzlu ikramlık olarak tercih edilebilir. Mercimek köftesi yanına ne gider diye merak edenlere çayın da sofranın olmazsa olmazları arasında yer alabileceğini söyleyebiliriz.

MERCİMEK KÖFTESİ KAÇ KALORİ?

225 gramlık bir porsiyon mercimek köftesi 291 kalori barındırır. Ayrıca 2 adet mercimek köftesi yiyen bir kişi 1 dilim ekmek ve 1 çay kaşığı kadar yağ tüketmiş olur. Mercimek köftesi, A,B grubu vitaminleri, potasyum, demir, fosfor, çinko, folik asit ve lif açısından zengin bir yiyecek olduğundan dikkat edilerek tüketildiği takdirde vücuda yarar sağlar.

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