YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Merhum Bilirdönmez’e vefa

Merhum Bilirdönmez’e vefa

24.01.2021 16:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Merhum Bilirdönmez’e vefa

Erzurum Basın Camiasının mümtaz değeri, Gazetecilerin Hocası Durdemir Bilirdönmez hakka yürüyüşünün 10’uncu yılında şükran, minnet ve saygıyla anıldı.

Erzurum Basın Camiasının mümtaz değeri, Gazetecilerin Hocası Durdemir Bilirdönmez hakka yürüyüşünün 10’uncu yılında şükran, minnet ve saygıyla anıldı. Fatihalar ve Yasinlerle rahmet niyazları paylaşıldı.
Milletvekili Aydemir’den Anma Mesajı
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, merhum Bilirdönmez’in çelebi kimliği, temiz ve güzide şahsiyeti, meslekte dadaşça duruşun mükemmel ifadesi, Erzurum odağındaki hassasiyeti ile gönüllerde yaşadığını belirterek, ‘Demir Ağabeyimiz basın camiasında Erzurum terbiyesini vurgulayan üslubuyla hatıralarımızda aziz bir konumdadır. ‘ dedi.
Kara: ‘Unutmayacak, unutturmayacağız’
Demir Bilirdönmez’in yetiştirdiği gazetecilerden olan Erzurum gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayhan Kara, Merhum Bilirdönmez’in gazetecilikteki üstatlığının yanı sıra şahsiyeti ile örnek bir Erzurumlu olduğunu, hayatı boyunca ‘helali helal, haramı haram bilen’ bir yaklaşımla mesele ve olaylara yaklaştığını, kul hakkını aziz bilerek asla tezvirat, bühtan ve iftira içeren yaklaşım ve haberlere izin vermediğini kaydetti. Kara, ‘Demir Ağabeyimizin hatırasını yaşatacak, Onun basında kırmızı çizgisi olan etik anlayışı diri tutmaya devam edecek, Ağabeyimizi unutmayacak ve unutturmayacağız’ dedi.
Türkez: İlkelerini Yaşatacağız
İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez paylaştığı anma mesajında, Merhum Demir Bilirdönmez’in ilkeli ve yüksek ahlaklı gazetecilik anlayışının Erzurum basınında bir ufuk oluşturduğunu, il basın camiasına damga vuran iş disiplin ve ahlakıyla her daim yol göstereceğini bildirerek, ‘Kabri nur mekanı cennet olsun. ‘ niyazında bulundu.
Durdemir Bilirdönmez, kimdir?
1943’de Erzurum’da doğan Durdemir Bilirdönmez, 1961’de Erzurum’da günlük olarak yayımlanan Hüryol Gazetesi’nde mesleğe ilk adımını attı. 1962 - 1970 yılları arasında Hürsöz Gazetesi’nde muhabir ve sorumlu yazı işleri müdürü olarak görev yapan Bilirdönmez, 1974 - 1992 yılları arasında Tercüman Gazetesi Erzurum Bölge Temsilciliği yaptı. 1993 - 2005 yılları arasında İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü yapan ve sürekli basın kartı sahibi olan Bilirdönmez, gazetecilik alanında çok sayıda ödül aldı. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin (DAGC) kurucu başkanlarından olan Bilirdönmez, 1982 - 84 ve 1989 - 94 yılları arasında DAGC başkanlığı yaptı. Bilirdönmez, Ankara Gazeteciler Cemiyeti üyesiydi. Bilirdönmez, “İpekyolu’ndan Olimpiyata Erzurum” adlı eseriyle Kış Turizminde Erzurum’un önemini paylaşmıştı.

Merhum Bilirdönmez’e vefa

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayındaki 'Bahçeli' skandalı şoke ettiCanlı yayındaki 'Bahçeli' skandalı şoke etti
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Erzurum Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
05:56
Sabah
07:23
Öğle
12:32
İkindi
15:08
Akşam
17:31
Yatsı
18:53

Erzurum Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Kırküzer Eczanesi
Palandoken
Bakan Eczanesi
Yakutiye
Kahramanlar Eczanesi
Yakutiye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Senol Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Merkez Eczanesi
Hinis
Kafkas Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

DAP’tan Tercan’a tarım makinası desteği

DAP’tan Tercan’a tarım makinası desteği

Çat Belediye Başkanı Yaşar gazetecilerle bir araya geldi

Çat Belediye Başkanı Yaşar gazetecilerle bir araya geldi

Çat Belediye Başkanı Yaşar gazetecilerle bir araya geldi

Çat Belediye Başkanı Yaşar gazetecilerle bir araya geldi

Zabıta ekipleri doğaya kuşlar için yem bıraktı

Zabıta ekipleri doğaya kuşlar için yem bıraktı

Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu

Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu

Başkan Ergin’den şantiye ziyareti

Başkan Ergin’den şantiye ziyareti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.