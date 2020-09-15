Merhum gazeteci İsmail Güneş'i olay günü arayan eski muhabire "yalan beyan" davası

SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş'le olay günü HTS kayıtlarına göre telefon bağlantısı kurduğu tespit edilen ve "yalan beyanda" bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski muhabir, hakim karşısına çıktı.

Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce bu konuyla ilgili tanık olarak ifadesine başvurulan ve hakkında dava açılan sanık E.K, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, BBP İl Başkanı Uğur Bulut ve avukatlar katıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ve eşi Gülefer Yazıcıoğlu'nun avukatları Kemal Yavuz, Muammer Çolakoğlu ve Mustafa Selami Ekici, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Avukat Kemal Yavuz, HTS kayıtlarına göre sanığın olay günü İsmail Güneş ile görüşme yaptığının sabit olduğunu savundu.

Usule ilişkin itirazlarının da bulunduğu anlatan Yavuz, sanığın suç delillerini yok etme ve gizleme kastıyla hareket ettiği kanaatinde olduklarını belirtti.