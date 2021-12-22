Merhum gazeteci İsmail Güneş'i olay günü arayan eski muhabirin yargılanmasına devam edildi

SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ile olay günü HTS kayıtlarına göre telefon bağlantısı kurduğu tespit edilen ve yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski muhabirin yargılanmasına devam edildi.

Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık E.K. katılmadı.

E.K'nin avukatı ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu duruşma salonunda hazır bulunurken, Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Duruşmada söz alan avukat Kemal Yavuz'un bu davanın Kahramanmaraş'taki dosya ile birleştirilmesi talebi mahkemece reddedildi.

Tarafların dinlenmesinin ardından hakim, HTS kayıtlarının incelenmesinde kazanın gerçekleştiği 25 Mart 2009 tarihinden sonra 26 ve 27 Mart 2009'da da sanık ile İsmail Güneş arasında görüşme kaydının olduğunun görüldüğünü belirterek, bu hususun neden kaynaklandığı, telefon açılmasa dahi telesekretere bağlanılması halinde HTS kayıtlarının görüşme yapılmış gibi görülüp görülmeyeceğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna müzekkere yazılarak sorulmasına karar verdi.

Bir sonraki celse, 23 Mart 2022'de görülecek.

