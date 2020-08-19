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Merhum Prof. Dr. A. Haluk Dursun’un ismi Erciş’te yaşayacak

VAN HABERLERİ  | 19.08.2020 19:24 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden dönemin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı merhum Prof.

Van’ın Erciş ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden dönemin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için kaza yaptığı yere anıt yaptırıldı.
Geçtiğimiz yıl Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programının ardından Ahlat’a geçen Prof. Dr. A. Haluk Dursun, buradaki incelemeleri sonrası kara yoluyla Van’a hareket etmişti. Dursun’un içinde bulunduğu araç, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında kaza yapmış, kazada Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybetmişti. Vefatının birinci yıl dönümünde kaza yaptığı yerde, Erciş Kaymakamlığı ile Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Vefa Grubu Başkanlığı tarafından bir anıt yaptırıldı. Anıtın açılışına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Vefa Grubu Başkanı Hikmet İrven ile Erciş İlçe Jandarma Komutanlığından Teğmen Kaan Öztürk katıldı. Anıtın açılışında yaptığı konuşmada merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’u rahmetle yâd eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Büyük bir devlet adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamız pek çok alanda eserler vermiş büyük bir devlet adamıydı. Ercişliler olarak kıymetli hocamızın aziz hatırasını yaşatabilmek ve bu bölgede ismini ölümsüzleştirebilmek için kendi imkânlarımız çerçevesinde bir anıt oluşturduk. Bundan sonraki süreçte de Hocamızın bize öğrettiği doğrular ve değerler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Açılışta yaptığı konuşmada merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un anısını Ercişli ve Anadolu evladı olarak ilçede yaşatmak amacıyla böyle bir anıt oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Vefa Grubu Başkanı Hikmet İrven, “Hocamızın aziz hatırasını gönlümüze, bağrımıza basalım istedik. Ailesinin acısını bir nebze de olsa paylaşmak istedik” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un kazada hayatını kaybettiği yere karanfiller bırakılarak dualar edildi.

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