Meriç Erkan Ahu Tuğba'nın vasiyetini yerine getirdi... Esra Ezmeci Yaşar Alptekin ile cenazedeki o anlarını hatırlattı! Bir kez daha açıklık getirdi

Amerika'da 1 Eylül'de hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba'nın cenazesi tam 27 gün sonra Türkiye'ye getirilmiş ve son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenazeye bir dönemin en ünlü mankenleri ve oyuncuları arasında yer alan Yaşar Alptekin ve Meriç Erkan'ın sarılması damga vurmuştu.

Erkan ve Alptekin'in kucaklaşması sosyal medyada tepki çekince Meriç Erkan bu durumdan rahatsız olmuş ve Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'e açıklama yaparak helallik istemişti.

CENAZEDEKİ O ANLAR SORULDU

Meriç Erkan şimdi de Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk oldu.

Esra Ezmeci 'Yaşar Alptekin ile cenazedeki sarıldığınız anlar çok konuşuldu çok tepki aldı. Bunun sizin için bir manevi almanı var mıydı?' diye sordu.

'HEYECANIMA YENİLDİM'

Erkan ise 'Tabii vardı. Ben tövbe ettikten sonra daha hassas davranmaya başladım. Çok heyecanlı bir yapım var. Bunu da yavaşlatmaya çalışsam da bir takım heyecanım devam ediyor. Yaşar abinin beni tövbesi beni çok etkilemişti. Onu yıllar önce cuma namazında görmüştüm. O beni sımsıkı sarmıştı. O gün bugündür gerçek dostluğumuz başladı. Yıllar geçti bir türlü buluşmak nasip olmamıştı. Ben cenazeye geçtim. Yaşar abi bana dokununca gayriihtiyari tuttum ve çevirdim. Yer ve zaman uygun olmayabilir ama heyecanıma yenildim. Bu kadar olayın cenazenin önüne geçmesini istemeyiz. Özür diliyorum. Heyecanıma yenik düştüm.' açıklamasını yaptı.

'VASİYET BIRAKMIŞ...'

Meriç Erkan Ahu Tuğba ile arasında hiçbir şey olmadığını söyleyerek

''Bu konu net olsun kendisi de rahmetli olmadan önce bak tövbe etmiş söylesin bir şey olmadığını aramızda demiş. Bize de vasiyet bırakmış oldu. Ben zaten söylemiştim kendisi duymamış galiba ama ben yine söyleyeyim bizim aramızda hiçbir şey olmadı. O benim ablamdır. Kendisi ile güzel anılarımız vardır'' dedi.