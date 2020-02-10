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Meriç Nehri kıyısında şüpheli bulunan iki kişiden birinin öldüğü anlaşıldı

EDİRNE HABERLERİ  | 10.02.2020 17:55 | Son Güncelleme

Meriç Nehri kıyısında şüpheli bulunan iki kişiden birinin öldüğü anlaşıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Meriç Nehri kıyısında askeri yasak bölgede şüpheli bulunan ve düzensiz göçmen oldukları tahmin edilen iki kişiden birinin öldüğü saptandı, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Meriç Nehri'nin askeri yasak bölgeden geçen bölümünde, kıyıda biri sağlık desteğine ihtiyacı olan diğeri hareketsiz iki şüpheli gören Saçlımüsellim Hudut Bölüğünün devriye nöbetçisinin ihbarıyla ilkyardım ekipleri sevk edildi.

Hareketsiz olan şüphelinin öldüğü saptanırken, diğerine soğuk suda fazla kalmaktan hipotermi geçirdiği zannıyla müdahale edilerek ambulansla Uzunköprü Hastaensi'ne kaldırıldı.

Ceset savcılık incelemesi sonucu kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Güvenlik kaynakları, biri ölen iki kişinin Yunanistan tarafından zorla Türkiye'ye gönderilen düzensiz göçmenlerden olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ceset Edirne Yunanistan

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