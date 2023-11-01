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Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyeleri düşmeye devam ediyor

01.11.2023 08:22 | Son Güncelleme:
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Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyelerinde kuraklık nedeniyle düşüş yaşanıyor.

Yılın ilk aylarını kurak geçiren kent, bahar ve yaz aylarında da yeterli yağış alamadı. Aşırı sıcakların etkisi ve tarımsal sulamaya bağlı olarak nehirlerin debileri dip seviyeye geriledi.

Eylül ve ekim aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle nehirlerdeki su seviyesi oldukça düştü.

Nehirlerde su seviyesinin azaldığı yerlerde oluşan kum adacıkları balıkçıl kuşlar ve martıların uğrak yeri oldu.

Tunca Nehri'nde debinin düşmesiyle dipte biriken ve akıntıyla gelen çöpler, gün yüzüne çıktı.

DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü istasyonundan yapılan son ölçümlerde Meriç'in debisi saniyede 43 metreküp, Tunca'nın debisi ise saniyede 6 metreküp olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
kuraklık düşüş

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