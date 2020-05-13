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Merih Demiral antrenmanlara başladı!

İTALYA HABERLERİ  | 13.05.2020 19:40 | Son Güncelleme

İtalya Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus forması giyen ve Ocak 2020 tarihinde AS Roma ile oynanan maçta sol diz ön çapraz bağları kopan milli futbolcu Merih Demiral antrenmanlara başladı.

Merih Demiral antrenmanlara başladı!

Juventus kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncular bireysel antrenman programlarına devam etti" ifadelerine yer verildi. Merih Demiral ise sosyal medya hesabından "Başladık!" paylaşımında bulundu.

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