Merih Demiral antrenmanlara başladı!

Juventus kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncular bireysel antrenman programlarına devam etti" ifadelerine yer verildi. Merih Demiral ise sosyal medya hesabından "Başladık!" paylaşımında bulundu.
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