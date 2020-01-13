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  4. Merih Demiral'dan kötü haber! Sezonu kapattı

Merih Demiral'dan kötü haber! Sezonu kapattı

İTALYA HABERLERİ  | 13.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

Roma ile oynanan mücadelede 3. dakikada takımını öne geçiren ancak 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral'ın çekilen MR sonrasında sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtilirken başarılı futbolcu sezonu kapattı. Merih'in Avrupa Şampiyonası'na yetişmesi de zor.

Juventus'un Roma ile oynadığı karşılaşmada, Juve'yi 3. dakikada öne geçiren ve 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral'ın durumu belli oldu. 21 yaşındaki milli futbolcunun çekilen MR sonucunda sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.

Son dönemdeki performansıyla ilk 11'in değişmez isimlerinden birisi olan ve Teknik Direktör Sarri'nin de en güvendiği isimlerden birisi olarak öne çıkan Merih, dünkü maçı koltuk değnekleriyle terk ederken, Teknik Direktör Sarri de "Merih'in umarım çok ciddi bir problemi yoktur" açıklaması yapmıştı. Ancak bugün çekilen MR sonucunda Merih Demiral'ın sezonu kapattığı öğrenilirken, EURO 2020 Avrupa Şampişonası'na yetişmesinin de zor olduğu ifade edildi.

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral mesajıCristiano Ronaldo'dan Merih Demiral mesajı
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Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral juventus İtalya

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Çok şişirilmişti zaten. Artistlik yapacagına kendine bakacaktı. Biraz dinlensin artık kendine baksın. Ondan sonra lecce yada brescia sen kim juve kim
Nazar degdi adama ya
Allah acil şifalar versin, milli takımın bel kemiği...
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