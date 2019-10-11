Merih Demiral'dan Marchisio'ya tokat gibi 'harekat' yanıtı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütleri tarafından oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı yaptığı Barış Pınarı Harekatı'na Juventus'un eski futbolcusu Claudio Marchisio'dan suçlayıcı bir instagram paylaşımı geldi.

Marchisio, "Anne Frank 1942 yılında tuttuğu günlüğünde 'Dünyanın gitgide ıssız bir yere dönüştüğünü görüyorum; bir gün bizi de yok edecek olan fırtınanın yaklaştığını duyabiliyorum. Milyonların çektiği acıyı hissediyorum.' demiş. Bugün, bundan tam 77 yıl sonra Türkiye, Suriye'deki Kürtleri bombalamaya başladı. Bu, tüm dünya toplumları için büyük bir utanç. Oradaki her kurbandan kendimizi sorumlu hissetmeliyiz" yazdı.

Merih Demiral ise Marchisio'nun bu paylaşımına karşılık olarak, "Türkiye ile Suriye sınırında terörist koridor oluşumu var. PKK/YPG kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek" ifadelerini kullandı.

Merih demiral'ın bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce kişi tarafından beğenildi.



