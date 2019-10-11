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Merih Demiral'dan Marchisio'ya tokat gibi 'harekat' yanıtı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 11.10.2019 09:56 | Son Güncelleme

Juventus'ta forma giyen Milli yıldızımız Merih Demiral, kulübün eski futbolcusu Claudio Marchisio'nun Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yaptığı suçlayıcı paylaşıma alkış toplayan bir yanıt verdi.

Merih Demiral'dan Marchisio'ya tokat gibi 'harekat' yanıtı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütleri tarafından oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı yaptığı Barış Pınarı Harekatı'na Juventus'un eski futbolcusu Claudio Marchisio'dan suçlayıcı bir instagram paylaşımı geldi.

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Marchisio, "Anne Frank 1942 yılında tuttuğu günlüğünde 'Dünyanın gitgide ıssız bir yere dönüştüğünü görüyorum; bir gün bizi de yok edecek olan fırtınanın yaklaştığını duyabiliyorum. Milyonların çektiği acıyı hissediyorum.' demiş. Bugün, bundan tam 77 yıl sonra Türkiye, Suriye'deki Kürtleri bombalamaya başladı. Bu, tüm dünya toplumları için büyük bir utanç. Oradaki her kurbandan kendimizi sorumlu hissetmeliyiz" yazdı.

Merih Demiral ise Marchisio'nun bu paylaşımına karşılık olarak, "Türkiye ile Suriye sınırında terörist koridor oluşumu var. PKK/YPG kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek" ifadelerini kullandı.

Merih demiral'ın bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce kişi tarafından beğenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral Claudio Marchisio juventus Barış Pınarı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
helal sana çocuk allah yardımcın olsun
Helal olsun Merih sanada bu yakışırdı.Allah yolunu açık etsin İnşaallah.
olanı olduğu gibi kibarca söylemiş. bunun neresi tokat gibi?
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