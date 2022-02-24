SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  4. Merih Demiral'ın takım arkadaşı Malinovskyi'den Ukrayna'ya destek!

Merih Demiral'ın takım arkadaşı Malinovskyi'den Ukrayna'ya destek!

24.02.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atalanta, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Olympiakos'u 3-0'la geçti. Atalanta'da 2. golü atan Ruslan Malinovskyi, gol sevinci sırasında Ukrayna'ya destek vererek ''Savaşa hayır'' mesajı verdi.

Merih Demiral'ın takım arkadaşı Malinovskyi'den Ukrayna'ya destek!

UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off Turu'nda Yunanistan ligi ekibi Olympiakos ile İtalyan ekibi Atalanta karşılaştı. İlk maçı kendi evinde 2-1 kazanan Atalanta, rövanşta da üstün bir oyun sergiledi ve rakibini 3-0 mağlup etti.

''SAVAŞA HAYIR MESAJI"

FMYl21BXEAUyFsv

Atalanta'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Joakim Maehle, 66 ve 69. dakikada Ruslan Malinovskyi kaydetti. Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi, gol sevincinde 'Savaşa hayır' mesajı verdi. Milli futbolcumuz Merih Demiral maça ilk 11'de başladı ve 90. dakikada yerini Giorgio Cittadini'ye bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Slavia Prag Fenerbahçe maçı hangi kanalda?Slavia Prag Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Galatasaray maçında şike suçlaması!Galatasaray maçında şike suçlaması!
Kendi kalesine 3 gol attı, hocası oyundan alarak durdurabildiKendi kalesine 3 gol attı, hocası oyundan alarak durdurabildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Belarus'tan Ukrayna'ya 4 balistik füze atıldı!

Belarus'tan Ukrayna'ya 4 balistik füze atıldı!

Putin'den dünyaya ekonomi mesajı

Putin'den dünyaya ekonomi mesajı

Yıldız oyuncudan Putin'e sert sözler: Umarım en acı şekilde ölürsün...

Yıldız oyuncudan Putin'e sert sözler: Umarım en acı şekilde ölürsün...

Rusya-Ukrayna savaşında yıldız futbolcu rehin kaldı! Bombalar atılırken...

Rusya-Ukrayna savaşında yıldız futbolcu rehin kaldı! Bombalar atılırken...

Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...

Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...

Rusya-Ukrayna savaşı futbola da sıçradı! Dünya devi Chelsea'ye el konulabilir...

Rusya-Ukrayna savaşı futbola da sıçradı! Dünya devi Chelsea'ye el konulabilir...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bomba iddia! "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekliyor"

Bomba iddia! "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekliyor"

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Cinsel ilişkiden zevk almanın yolları! Haz noktaları...

Cinsel ilişkiden zevk almanın yolları! Haz noktaları...

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.