Merih Demiral'ın takım arkadaşı Malinovskyi'den Ukrayna'ya destek!

UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off Turu'nda Yunanistan ligi ekibi Olympiakos ile İtalyan ekibi Atalanta karşılaştı. İlk maçı kendi evinde 2-1 kazanan Atalanta, rövanşta da üstün bir oyun sergiledi ve rakibini 3-0 mağlup etti.

''SAVAŞA HAYIR MESAJI"

Atalanta'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Joakim Maehle, 66 ve 69. dakikada Ruslan Malinovskyi kaydetti. Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi, gol sevincinde 'Savaşa hayır' mesajı verdi. Milli futbolcumuz Merih Demiral maça ilk 11'de başladı ve 90. dakikada yerini Giorgio Cittadini'ye bıraktı.

