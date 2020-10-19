Merih Demiral'ın tek rakibi Ronaldo

İtalya Ligi'nde önceki gün Juventus, Crotone ile 1-1 berabere kalırken, Merih Demiral maça damgasını vurdu.
%90 hava topu mücadelesi kazanma oranı yakalayan ve %95 pas isabeti ile 90 dakika sahada kalan milli stoperimiz, bir hava topu mücadelesinde ise limitleri aştı.
Bir mücadele sırasında topa kafa vurmak için yükselen 22 yaşındaki futbolcunun bu sıçraması İtalya'da manşetleri süslerken, Ronaldo'nun geçtiğimiz sezon Sampdoria maçındaki 2 metre 56 cm'lik yükselişi ile kıyaslandı.
Taking off ✈️ #forzajuve pic.twitter.com/Xug8alHKDJ— Merih Demiral (@Merihdemiral) October 18, 2020
Trabzonspor ilk 5 haftada 5 puan çıkardı
Hakan Çalhanoğlu'ndan G.Saray mesajı
Aslan'dan beyaz sayfa
Pelkas, Fenerbahçe'nin tarihine geçti
Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a flaş sözler
Avcı, F.Bahçe maçında sahada! İşte yeni takımı
'Beşiktaş’ın teklifini düşünmeden kabul ettim'
Kadir Dağlı, Balıkesirspor’u icraya verdi
Juventus, Crotone ile berabere kaldı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Bayern, Bielefeld'e karşı ter attı
Milano derbisine Zlatan damga vurdu!
Robinho transferi iptal
Okuyucu Yorumları 0 yorum