Merih Demiral: Küçüklükten beri Avrupa'da oynamak istiyordum

Merih Demiral, İtalya'ya gitmeden önce soruları yanıtladı. "Çok mutluyuz. Bizim için çok büyük başarı" diyen 21 yaşındaki oyuncu, "Çok büyük emek verdik. 1 senelik kısa süre içerisinde büyük emek verdik. Yeni bir başlangıç. Önemli olan bundan sonraki süreç. Bu süreci atlatıp bize inananları mahcup etmeyiz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"Heyecanın nasıl?" sorusu için Merih, "Şu an heyecanlıyız. Bu bizim için yeni bir başlangıç ve yeni bir adım. İnşallah devamını getiririz. Ülkemizi ve bize inananları mahcup etmeyiz." yanıtını vererek gelecek için temenilerde bulundu.
'KÜÇÜKLÜKTEN BERİ AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYORDUM'
"Oynamak istediğin takım Juventus muydu?" sorusuna şu yanıtı verdi, "Juventus çok önemli bir kulüp. Dünyanın en önemli kulüplerinden bir tanesi. Çok değerli oyuncuları var. Onlardan öğreneceğim çok şey var. Büyük takımlarda oynamak her çocuğun hayalidir. Şu an onu başardığım için çok mutluyum. İnşallah devamını getirip çocukluk hayallerime daha çok ulaşabilirim."
"Fenerbahçe'den sonra Portekiz'e gittin ve kısa sürede büyük yol katettin. Bu kariyeri planladın mı?" sorusuna Merih Demiral, "Buna mental olarak kendimi çok iyi hazırladım. Küçüklükten beri Avrupa'da oynamak istiyordum. İnşallah futbol yaşantımı Avrupa'da sürdürüp ülkemi en iyi şekilde temsil ederim." yanıtını verdi.
De Ligt'le birlikte partner olacağını oynayacağının ve takımda Ronaldo ile Buffon gibi isimlerin olduğunun hatırlatılması üzerine ise genç oyuncu, "Çok büyük futbolcular var. Benim için avantaj. Onlardan tecrübe edeceğim çok şey var. Çok çalışarak en kısa zamanda formayı giymek istiyorum." ifadelerini kullandı.
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