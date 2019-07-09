Merih Demiral: Küçüklükten beri Avrupa'da oynamak istiyordum

Merih Demiral, İtalya'ya gitmeden önce soruları yanıtladı. "Çok mutluyuz. Bizim için çok büyük başarı" diyen 21 yaşındaki oyuncu, "Çok büyük emek verdik. 1 senelik kısa süre içerisinde büyük emek verdik. Yeni bir başlangıç. Önemli olan bundan sonraki süreç. Bu süreci atlatıp bize inananları mahcup etmeyiz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Heyecanın nasıl?" sorusu için Merih, "Şu an heyecanlıyız. Bu bizim için yeni bir başlangıç ve yeni bir adım. İnşallah devamını getiririz. Ülkemizi ve bize inananları mahcup etmeyiz." yanıtını vererek gelecek için temenilerde bulundu.

'KÜÇÜKLÜKTEN BERİ AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYORDUM'

"Oynamak istediğin takım Juventus muydu?" sorusuna şu yanıtı verdi, "Juventus çok önemli bir kulüp. Dünyanın en önemli kulüplerinden bir tanesi. Çok değerli oyuncuları var. Onlardan öğreneceğim çok şey var. Büyük takımlarda oynamak her çocuğun hayalidir. Şu an onu başardığım için çok mutluyum. İnşallah devamını getirip çocukluk hayallerime daha çok ulaşabilirim."