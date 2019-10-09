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Merih Demiral: Ronaldo Türkler'i çok seviyor

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 09.10.2019 15:26 | Son Güncelleme

Juventus'ta forma giyen Milli yıldızımız Merih Demiral, basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Takım arkadaşı Ronaldo hakkında konuşan savunma oyuncusu, "Andorra ve Moldova galibiyetinden sonra beni tebrik etti. Türk halkını çok seviyor. Matuidi ise tribünden çok etkilenmiş. Önümüzdeki maçlarda güzel oyunumuzu ortaya çıkarırız" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral: Ronaldo Türkler'i çok seviyor

Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular Zeki Çelik ile Merih Demiral, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Arnavutluk maçını kazanmaları halinde grubu büyük ölçüde tamamlayacaklarını ifade eden Zeki Çelik, "İlk maçımız Arnavutluk ile ve çok önemli bir maç. Kesinlikle kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazanırsak grubu büyük ölçüde tamamlamış olacağız. Onları yenip saf dışı bırakmak istiyoruz. Bu maçı final havasında görüyorlar" dedi.

"LILLE'DEKİ TAKIM ARKADAŞLARIM BENİ TEBRİK ETTİ"

Konya'daki Fransa galibiyetinin ardından Lille'deki takım arkadaşlarının kendisini tebrik ettiğini anlatan Çelik, "Konya'da konsantre olduk, inandık ve onlardan daha iyi oynadık. Onlar kötüydü, biz ise çok iyi oynadık. Lille'de herkes beni tebrik etti. İnşallah onları orada yenmek nasip olur. Fransa'daki maça da motive çıkacağız" şeklinde konuştu.

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Son olarak Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki performansına da değinen Zeki Çelik, "Yusuf'un alışma süreci iyi gidiyor. Benim için de iyi oldu. Bence çok başarılı olacak. Hocalarımız ona fazlasıyla inanıyor, Fransa'da çok iyi işler yapıp adından söz ettirecektir" ifadelerini kullandı.

MERİH DEMİRAL: BİZİM İÇİN İKİ MAÇ DA ÇOK ÖNEMLİ

Oynayacakları iki karşılaşmanın da gruptaki konumları açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Merih Demiral da, "Arnavutluk içerisinde güzel bir hava var. Son maçlarında dört gol attılar. Avrupa elemelerinde en az gol yiyen takımlardan biriyiz. Bu maçlarda da gol yemeden üç puan kazanıp, yolumuza devam edeceğiz. Bizim için her iki maç da çok önemli. Arnavutluk maçını kazanırsak grupta çok iddialı hale geleceğiz. Bu iki maç da çok kritik. İyi puanlar alacağımızı düşünüyorum" dedi.

"BİRBİRİMİZİ ÇOK İYİ TANIYORUZ"

Savunmadaki uyum üzerine gelen soruya ise Demiral, şu cevabı verdi:

"Ümit Milli Takım'dan hep beraber geldik, o büyük bir şans oldu. Birbirimizi tanıyoruz, saha içinde ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Avrupa Şampiyonası ile bu güzel uyumu taçlandırmak istiyoruz."

"RONALDO TÜRK HALKINI ÇOK SEVİYOR"

Juventus'tan takım arkadaşı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun üst üste kazandıkları Andorra ve Moldova galibiyetlerinden sonra kendisini tebrik ettiğini söyleyen savunma oyuncusu, "İki galibiyet alıp gittiğimizde beni tebrik etti. Türk halkını çok seviyor. Matuidi ise tribünden çok etkilenmiş. Önümüzdeki maçlarda güzel oyunumuzu ortaya çıkarırız" ifadelerini kullandı.

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