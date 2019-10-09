Merih Demiral: Ronaldo Türkler'i çok seviyor

Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular Zeki Çelik ile Merih Demiral, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Arnavutluk maçını kazanmaları halinde grubu büyük ölçüde tamamlayacaklarını ifade eden Zeki Çelik, "İlk maçımız Arnavutluk ile ve çok önemli bir maç. Kesinlikle kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazanırsak grubu büyük ölçüde tamamlamış olacağız. Onları yenip saf dışı bırakmak istiyoruz. Bu maçı final havasında görüyorlar" dedi.

"LILLE'DEKİ TAKIM ARKADAŞLARIM BENİ TEBRİK ETTİ"

Konya'daki Fransa galibiyetinin ardından Lille'deki takım arkadaşlarının kendisini tebrik ettiğini anlatan Çelik, "Konya'da konsantre olduk, inandık ve onlardan daha iyi oynadık. Onlar kötüydü, biz ise çok iyi oynadık. Lille'de herkes beni tebrik etti. İnşallah onları orada yenmek nasip olur. Fransa'daki maça da motive çıkacağız" şeklinde konuştu.

Son olarak Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki performansına da değinen Zeki Çelik, "Yusuf'un alışma süreci iyi gidiyor. Benim için de iyi oldu. Bence çok başarılı olacak. Hocalarımız ona fazlasıyla inanıyor, Fransa'da çok iyi işler yapıp adından söz ettirecektir" ifadelerini kullandı.