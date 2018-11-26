Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı o mu?

LALE ORTA KİMDİR? İstanbul’da doğan Lale Orta Aksaray Oruçgazi İlkokulu, Cibali Ortaokulu ve Bakırköy Lisesi’nde öğrenimini tamamladıktan sonra, 1986 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman uzmanlık dalından mezun olmuştur. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda; "Spor Yönetimi" üzerine Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora eğitimini de yine; Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında Spor Yönetimi üzerine yapmıştır (2000). Yüksek Lisans tezinin konusu: “Türk Spor Teşkilatı İçinde Futbol Hakemliği Statüsü”dür. “Dünyada ve Türkiye'de Futbol Organizasyonları üzerine Analitik Bir Yaklaşım” tezi ile futbol konusunda doktora tezi yazan ilk kadın futbol doktoru olmuştur.

TFF ayrıca bu sezon A klasmanına yükselen Zorbay Küçük, Tugay Kaan Numanoğlu ve Abdülkadir Bitigen’e daha fazla şans verilmesini isteyecek. (Fotospor)

YENİ BAŞKAN İÇİN LALE ORTA İSMİ Yusuf Namoğlu’nun istifasını vermesi durumunda TFF’nin sürpriz bir kararla eski hakem olan ve hali hazırda Okan Üniversitesi’nde spor bilimleri bölüm başkanı Lale Orta’yı bu göreve getireceği iddiaları gündeme getirildi.

TFF’nin Salı günü yapacağı ve MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’nun da davet edileceği olağanüstü yönetim kurulu toplantısında sürpriz kararların alınması bekleniyor. Bunların başında Namoğlu’nun istifasının istenmesinin yanı sıra 42 yaşına gelen Hüseyin Göçek, 46 yaşındaki Bülent Yıldırım ve 45 yaşındaki Fırat Aydınus’un ise emekliliğinin isteneceği iddialar arasında...

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Bayanlar Komisyonu Üyeliği (1996–2003), Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği (1998–2000; 2004-2007), Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı (2003-2006), Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyeliği (2006–2007), UEFA Delege ve Hakem Gözlemciliği (2006-2009), UEFA Hakem Eğitimciliği (2006-2007) ve Rektör Danışmanlığı (2003-2008) vb idari görevler üstlenmiştir.

1998-2003 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2003-2009 yılları arasında ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır.

Türkiye'nin ilk Kız Futbol Kulübü olan Dostlukspor'da kaleci ve kaptan olarak futbol oynamıştır(1976-1989). Futbol Federasyonunun açmış olduğu kurslarla Türkiye'nin profesyonel liglerinde (1., 2., 3. liglerinde) antrenörlük ve teknik direktörlük yapabilecek diplomaya sahip ilk kadın futbol antrenörü olmuştur. Kaleci Antrenörlüğü ve UEFA A Lisans Antrenörlük diplomasın sahibidir. İstanbul Karması, Dostlukspor Kız Futbol Takımı, Kadın A Milli Futbol takımı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yaz futbol okullarında antrenör ve teknik direktör olarak görev yapmıştır.

1986-2005 yılları arasında futbol hakemi olarak profesyonel ve amatör olarak 1500'ün üzerindeki maçta görev almıştır. Türkiye Profesyonel Birinci, İkinci ve Üçüncü Liginde maç yöneten ilk kadın hakemdir. Profesyonel Birinci Lig seviyesinde Avrupa’da hakem olarak görev yapan ilk kadındır. 1995 yılında, FIFA tarafından seçilen 27 ülkeden 54 kadın hakem arasına girerek “Dünyanın ilk FIFA kokartlı hakemleri” arasında yer almıştır. Türkiye’nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi olarak 11 yıl Uluslararası hakemlik yapmış ve 150 uluslararası maç yönetmiştir. 2003 yılında, UEFA tarafından Avrupa Kıtasının 17 en iyi hakemi arasına seçilerek “First Class” listesine alınmıştır. 21 Mayıs 2005 tarihinde UEFA Kupası Kadınlar Final Maçını yönetmiştir.