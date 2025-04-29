Merkezefendi Belediyesi, ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavlarının tarihleri belli oldu! Son sınav ne zaman gerçekleştirilecek?

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan öğrenciler için gerçekleştirilen ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavlarının sekizincisi düzenlenecek.

10-11 MAYIS TYT VE AYT DENEME SINAVI

Merkezefendi Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlediği ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavlarının sekizincisini gerçekleştiriyor. Kasım ayından bu yana devam eden sınav serisinin son etabı, 10 Mayıs Cumartesi günü TYT Deneme Sınavı ile başlayacak. 11 Mayıs Pazar günü AYT Deneme Sınavı gerçekleştirilecek.

24-25 MAYIS AYT VE TYT DENEME SINAVI

24 Mayıs Cumartesi günü bir kez daha TYT, 25 Mayıs Pazar günü ise AYT Deneme Sınavı yapılacak. Öğrencilere sınav öncesi deneyim kazandırmayı hedefleyen bu ücretsiz sınavlar, Merkezefendi Belediyesi tarafından organize ediliyor.

SON SINAV: 31 MAYIS VE 1 HAZİRAN GÜNÜ DÜZENLENECEK

Öğrenciler, 31 Mayıs Cumartesi TYT Deneme Sınavı ve 1 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan AYT Deneme Sınavı ile sınav öncesi son defa deneme sınavıyla kendilerini ölçebilecekler. Her iki sınavlar da saat 10.00’da, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda düzenlenecek.

BAŞVURU ADRESİ

Kontenjanla sınırlı olan ücretsiz deneme sınavlarına başvurular, https://merkezefendi.bel.tr/sinav/ adresi üzerinden yapılacak.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır