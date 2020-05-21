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Merkezefendi’de ibadete açılacak camiler dezenfekte edilmeye başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.05.2020 16:29 | Son Güncelleme

Denizli Merkezefendi Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan ve29 Mayıs Cuma günü ibadete açılacak camilerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içinde bulunan 170 cami ve mescidin 29 Mayıs’a kadar ilaçlama, dezenfekte ve hijyen çalışmalarını tamamlayacak.

Denizli Merkezefendi Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan ve
29 Mayıs Cuma günü ibadete açılacak camilerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.
Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içinde bulunan 170 cami ve mescidin 29 Mayıs’a kadar ilaçlama, dezenfekte ve hijyen çalışmalarını tamamlayacak. Merkezefendi Belediyesi, ekipleri salgının başlaması ile birlikte ilçe sınırları içinde bulunan kamu kurumları, eğitim kurumları, eczaneler, cami, mescitler ile birlikte berber, kuaför ve güzellik salonlarını ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 29 Mayıs’ta tekrar ibadete açılacak olan cami ve mescitlerin yeniden dezenfekte edildiğini kaydederek, “Merkezefedi Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı kullanılarak ilçe sınırlarında bulunan cami ve mescitlerde ilaçlama, dezenfeksiyon ve hijyen faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için tüm tedbirleri almış durumdayız. Camilerimizi baştan aşağı ilaçlayıp dezenfekte ediyoruz” dedi.

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İkindi
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Akşam
20:18
Yatsı
21:52

Denizli Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Canan Eczanesi
Merkezefendi
Egemen Eczanesi
Merkezefendi
Menekşe Eczanesi
Merkezefendi
Seda Başdil Eczanesi
Merkezefendi
Demiroğlu Eczanesi
Pamukkale
Mira Eczanesi
Pamukkale
Yeşilyuva Eczanesi
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