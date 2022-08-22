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Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 620,7 milyar lira oldu

22.08.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 620,7 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 3 trilyon 620,7 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 3 trilyon 620,7 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 170,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 450,5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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