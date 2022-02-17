Merrell Alanya Ultra Trail kayıtları devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun 2022 takviminde yer alan Merrell Alanya Ultra Trail için kayıtlar devam ediyor.

Atletlerin dört farklı yarış seçeneğinden istediğini seçebileceği organizasyon 2 Nisan Cumartesi günü Alanya'da gerçekleştirilecek.

Geçen yıl 24 ülkeden 544 sporcuya ev sahipliği yapan organizasyona bu yıl yeni ülkelerden de katılım sağlanması bekleniyor.

Dört farklı kategoride gerçekleştirilecek Merrell Alanya Ultra Trail'in yarış çeşitliliği şu şekilde olacak:

Merrell Alanya Ultra Trail (76 km)

Taurus Mountain Marathon (48 km)

Keykubat Moutain Run (28 km)

Alaiye Short Trail (17 km)

