Mersedes Kadir’in kitabına yoğun ilgi

Malatya’nın sevilen simalarından merhum Mersedes Kadir’in hayatını konu alan kitap ilgi gördü.

19 Nisan 2020 tarihinde vefat eden Malatya’nın sevilen simalarından merhum Mersedes Kadir’in hayatını konu alan kitabın yazarı ve aynı zamanda Mersedes Kadir’in oturduğu mahalle muhtarı olan Ali Yiğit, Mersedes Kadir’in hayatını konu alan kitaba ilginin olduğunu belirterek, belediyeler ile Malatya’da faaliyet gösteren büyük işletmelerin Mersedes Kadir’in hayatını konu alan kitaptan alarak destek vermelerine teşekkür etti.

Şehirde yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan merhum Mersedes Kadir’in vefatından sonra hayatını anlatan bir kitap yayımladığını hatırlatan Muhtar Yiğit, “Şehrimiz insanlarının yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Malatya Ticaret Borsa’sı ve şehrimizde yüz yılı aşkın bir süredir hizmet veren bir market tarafından merhum Mersedes Kadir’in hayatını konu alan kitaba verilen destek bizleri memnun etti. Topluma mal olmuş insanın yaşamını içeren kitabın, il dışında bulunan Malatyalılarla buluşturması ve tanıtılmasına katkı sunup destek verenlere ayrıca teşekkür ederiz” dedi.



