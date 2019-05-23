Mersin balığının Karadeniz'deki 3 türü yok oldu

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde yapılan araştırmalarda dünyada 27 farklı türe sahip olan mersin balığının Karadeniz'de görülen 6 türünden 3'ünün yok olduğu belirlendi. Karadeniz'de kalan 3 türün ise yok olma tehdidi ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. Üniversite bünyesinde Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde başlatılan çalışmayla nesli yok olma tehlikesinde olan mersin balığı için damızlık yetiştiriciliğine başlandı. Çalışma ile ticari damızlık stoku oluşturmanın hedeflendiği Mersin balığında, Karadeniz'de doğal olarak bulunmayan ancak dünyada en fazla yetiştiriciliği yapılan 'sibirya mersin' denilen tür üzerine de çalışma yürütülüyor.

'3 TÜRÜ YOK OLDU'



RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Zeki Kurtoğlu, Mersin balığının dünyada 27 farklı türe sahip olduğunu belirterek, "Bu türlerin 6 tanesi Karadeniz'de görülüyor, ancak küresel faaliyetler ve insan eksenli davranışlar neticesinde maalesef 3 türün nesli bizim denizlerimizde yok oldu. Geriye kalan 3 türün de can çekiştiğini söyleyebilirim. Biz de bunun sonucunda Mersin balıkçılığı yetiştiriciliği ile ilgili çalışmalar başlattık. Oldukça devasa balıklar, yaklaşık bin 600 kilogram ağırlığa ulaşabiliyorlar. Mersin balığının nesli 250 milyon yıla dayanıyor. Asıl amacımız ticari olarak bir damızlık stoku oluşturmak ve Rize'de daha önce bulunmayan Mersin balığını yetiştiricilik sektörüne kazandırmaktır. Erkek olanların satışına bu yıl başlayacağız” dedi.