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Mersin Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini erteledi

MERSİN HABERLERİ  | 21.11.2020 10:08 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında, kalabalık ortamlar oluşturmamak adına kültür ve sanat faaliyetlerine ara verdi.Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, alınan kararla tiyatro oyunları, dans ve film gösterileri, konserler, festival etkinlikleri, eğitim amaçlı koro ve atölye çalışmalarının durdurulduğu bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında, kalabalık ortamlar oluşturmamak adına kültür ve sanat faaliyetlerine ara verdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, alınan kararla tiyatro oyunları, dans ve film gösterileri, konserler, festival etkinlikleri, eğitim amaçlı koro ve atölye çalışmalarının durdurulduğu bildirildi. Bu süreç zarfında planlanan tüm etkinlik, konferans ve seminerlerin ileri bir tarihe ertelendiği belirtilen açıklamada, Kongre ve Sergi Sarayında hizmet veren Merkez Kütüphanenin ise pandemi kurallarına uygun olarak hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.
Öte yandan, online eğitimler ve sosyal medya üzerinden yapılacak olan etkinliklerin de devam edeceği ifade edildi.

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