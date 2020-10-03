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Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu perdelerini Nazım Hikmet’le açtı

MERSİN HABERLERİ  | 03.10.2020 11:38 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, perdelerini Nazım Hikmet’le açtı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, perdelerini Nazım Hikmet’le açtı. Nazım Hikmet’in yaşam öyküsünü anlatan ‘Aslolan Hayattır’ oyununu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de izledi. Seçer, gecenin sonunda sahnedeki sanatçılarla birlikte “Güzel Günler Göreceğiz” şarkısına eşlik etti.
Şehir Tiyatrosu, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında salgın tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda seyirciye yeni sezonun ilk perdesini açtı. Seyirciler arasında birer koltuk boşluk bırakıldı. Boş koltuklarda Nazım Hikmet portreleri yer aldı. Prömiyere, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer de katıldı.
Tiyatronun, müziğin ve dansın bir arada sahnelendiği oyunun yazarı Haluk Işık da oyunu seyircilerle birlikte seyretti. Sahne gerisinde yer alan Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu ve Kent Orkestrası sanatçıları, sözünü Nazım Hikmet şiirlerinden alan birçok besteyi seyirciyle buluşturdu. Şarkıları, Şehir Tiyatrosu oyuncuları seslendirdi.
Başkan Seçer, oyunun sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, oyunun yazarı Haluk Işık, sahne alan sanatçılar ve teknik ekiple birlikte “Güzel Günler Göreceğiz” şarkısını söyledi.

“Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın şairi Nazım Hikmet’in hayatını izlettiler”
Başkan Seçer, oyun sonunda yaptığı konuşmada, Şehir Tiyatrosunun çok güzel bir oyun sergilediğini ve keyifli bir akşam geçirdiklerini vurgulayarak, “Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın şairi mavi gözlü dev adam, büyük şair Nazım Hikmet’in hayatını izlettiler bize. Güzel bir ekip, güzel bir takım. Mersin’e renk katıyorlar ve katmaya devam edecekler. Çok yeni oluşan bir ekip ama başlarında onlara katkı sunan, yardımcı olan, mihmandarlıklarını yapan çok büyük ustalar var. Onun için son derece şanslılar” dedi.

“Mersin’i çok güzel günler bekliyor”
Barışa, kardeşliğe, birliğe ve beraberliğe giden yolun kültür ve sanattan geçtiğini bilen yöneticiler olarak sanata ve sanatçıya her türlü desteği vereceklerini kaydeden Seçer, “Mersin’i çok güzel, çok renkli günler bekliyor. Barış, huzur, kardeşlik dolu günler bekliyor. Çok teşekkür ediyorum, sezonunuz hayırlı olsun” diye konuştu.
Seçer, yeni sezonda sanatçılara başarılar dileyerek, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak’a çiçek verdi.

“Verdiğiniz ve vereceğiniz destek için bütün meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum”
‘Aslolan Hayattır’ oyununun rejisörlüğünü yapan Murat Atak ise Seçer’e sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Bize vermiş olduğunuz kıymet, desteğin ötesinde. Mersin’de yerel tiyatrolarımızın da ayakta durması için verdiğiniz ve vereceğiniz destek için bütün meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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