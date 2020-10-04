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Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yerel tiyatrolara destek

MERSİN HABERLERİ  | 04.10.2020 10:55 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yerel tiyatro topluluklarını desteklemek ve tiyatro oyunlarının daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla kentteki tiyatro topluluklarını tiyatroseverler ile buluşturuyor.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi döneminde yerel müzisyenlerin desteklenmesi amacıyla başta Kültür Park olmak üzere Mersin’in birçok noktasında konserler düzenlenirken, oyunların daha çok kişiye ulaşmasını sağlamak amacıyla tiyatro topluluklarıyla da işbirliği yapılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yerel tiyatrolara destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yerel tiyatro topluluklarını desteklemek ve tiyatro oyunlarının daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla kentteki tiyatro topluluklarını tiyatroseverler ile buluşturuyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi döneminde yerel müzisyenlerin desteklenmesi amacıyla başta Kültür Park olmak üzere Mersin’in birçok noktasında konserler düzenlenirken, oyunların daha çok kişiye ulaşmasını sağlamak amacıyla tiyatro topluluklarıyla da işbirliği yapılıyor. Yerel tiyatro toplulukları, korona virüs önlemlerinin alınacağı alanda tiyatro oyunlarını sahneleyecek. Mersinli tiyatroseverler, açık havada 6 farklı tiyatro oyununu izleme fırsatı bulacak.
6 Ekim Salı günü, Tiyatro Kulis ’Aşk-ı Analiz’, 7 Ekim Çarşamba günü Tiyatro Agon ’Kahkaha Garı’, 8 Ekim Perşembe Hayali Cinas Tiyatrosu ’Karagöz Bebek Bakıcısı’, 9 Ekim Cuma günü Duvarsız Sanat Tiyatrosu ’Soluk Soluğa’, 10 Ekim Cumartesi günü Kırmızıperde Tiyatrosu ’Sen Gara Değilsin’ ve 11 Ekim Pazar günü Ekip Tiyatro ’Patatesli Krep’ adlı oyunlarıyla, Mersinli tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.
“Mersin’deki tiyatro topluluklarını bir çatının altında desteklemek arzusu içerisindeyiz”
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Mersin’de var olan tiyatro topluluklarına ve tiyatroyu seven tüm vatandaşlara hizmet etmek, onları bir çatının altında desteklemek arzusu içerisinde olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Bu noktada 27 Mart Dünya Tiyatro Günü haftasında Mersin’de bulunan tiyatro topluluklarına temsiller yaptırtmak istedik. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden topluluklara, ‘Beraber bu etkinlikleri yapalım’ diye talep gitti. Onlar da çok büyük bir memnuniyetle kabul ettiler ve bunu programımıza almıştık. Ancak pandeminin oluşturduğu bu süreç sebebiyle o haftaki etkinliği iptal etmek zorunda kaldık. İlerleyen süreçte tıpkı Mersin’deki yerel müzisyenlere yaptığımız destek gibi tiyatro topluluklarına da destek olmak, onları ne kadar önemsediğimizi ifade etmek üzere iletişimimizi koparmadan, toplantılarımıza devam ettik. 2 Ekim’de prömiyerimizi yapacağız, ondan sonraki haftada da Mersin’deki yerel tiyatrolarımıza ‘Tiyatro Haftası’ organize ediyoruz. 6 -11 Ekim tarihleri arasında sadece Mersin Tiyatro Derneği’nin (METİD) dışında talepte bulunan tiyatro toplulukları ile bir hafta organize edeceğiz. Hem tiyatroyu ve sanatı desteklediğimiz, bir arada olduğumuz, iç içe olduğumuz için hem de onlarla bir arada bu etkinliği yapacak olmanın verdiği mutluluk sebebiyle çok mutluyuz."
“Sanatın iyileştirici gücünü kullanarak temsillerimizi yapmak istedik”
Özdülger, 2 Ekim 2020 Cuma günü ’Aslolan Hayattır’ oyunuyla perdelerini açtıklarını belirterek, sosyal mesafeye dikkat ederek seyirci ile bir araya geleceklerini söyledi.
Özdülger, “Biz sanatın, halkın içerisinde, toplumlarda şifalandırdığı noktasından yola çıktığımız için, aynı zamanda moralleri düzeltip, iyileştirdiği için seyircimizi ve halkımızı hiçbir şekilde sanattan uzak tutmak istemiyoruz. Çünkü onların psikolojilerine sanatla destek olmayı hedefliyoruz ve yapıyoruz” dedi. Özdülger, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yeniden yapılandırdığı Şehir Tiyatrosunu, sadece Mersin’de değil ülkede, hatta yurt dışında kendisini ve şehrini en iyi şekilde ifade edecek bir yapıya getirmek istediklerini vurguladı.

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