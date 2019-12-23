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Mersin'de 4 yaşındaki Berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolda yürüyen Nevzat Köse'nin (30) uğradığı silahlı saldırıda yanındaki kızı Berra da (4) yaralandı. Küçük Berra'nın sırtına 100 adet saçma isabet etti.

Olay, 29 Kasım'da saat 20.00 sıralarında Şehitler Tepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı'nda meydana geldi. Tarsus Belediyesi'nde evrak kayıt personeli olarak çalışan Nevzat Köse, kızı Berra ile marketten alışveriş yaptıktan sonra eve doğru yürürken, yanlarına yaklaşan plakasız motosikletteki yüzü maskeli iki kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, baba- kız vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevzat Köse ve kızı hastaneye kaldırıldı. Başından ve sırtından yaralanan Berra ile sırtından ve dizinden yaralanan Nevzat Köse, ameliyat edildi.

TUTUKLANDILAR

Olayın ardından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 200 güvenlik kamerasını inceledi. Bir petrol istasyonundan yakıt aldığı saptanan şüphelilerin Ünal Murat Ç. ile Ahmet Duran K. olduğu tespit edildi. Silahı ateşlediği öne sürülen Ünal Murat Ç. ve motosikleti kullanan Ahmet Duran K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında Nevzat Köse ile trafikte çıkan tartışma nedeniyle kavga ettikleri ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledikleri belirtildi. Şüpheliler, olayın ardından motosikleti de sulama kanalına attıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklandı.

KÜÇÜK BEDENİNE 100 SAÇMA İSABET ETTİ

Vücuduna 100 saçma isabet eden minik Berra, olayın etkisini üzerinden atlatamadı. Halen vücudunda saçma olan kızının psikolojik olarak sorunlar yaşadığını kaydeden baba Nevzat Köse, "Çocuğumu kreşten aldım, marketten ekmek aldıktan sonra annesinin çalıştığı iş yerine gitmek istedik. Arkamdan bir ses duydum, kamyon lastiği patladı sandım. Etrafta kamyon ararken, arabamın lastiklerine de baktım, o sıra bacağımda yanma hissettim. Bir iki adım attıktan sonra çocuğum korkup, kaldırıma çıktı. Tabi onun sırtına gelmiş fark edemedik. Bacağımda iki adım attıktan sonra elimi attım kan gördüm. Çocuğum bir şey söylemedi. Eşimin çalıştığı yere doğru giderken, sonra fark ettim çocuğumuzun elinde ve kafa kısmı ile sırtında saçmalar gördüm. Annesi kucağına aldığında gördük sırtında 100'e yakın saçma vardı. Hiçbir şekilde bu saldırganları tanımıyorum, trafik kavgam da olmadı" dedi.

'TOPLUMDA GEZMESİNLER'

Anne Arzu Köse (32) ise küçük Berra'yı kucağına aldığında vücudundaki kanı görünce çok kötü hissettiğini kaydederken, "Ben ayakta duramıyordum zaten, ben de ambulansa uzandım, çocuğumu öyle görünce çok kötü oldum. Saçma yarası aklımıza bile gelmedi. Bu tür kişilerin, kötü adamların toplumda gezmesini istemiyorum" dedi.

Aile küçük kızlarının vücudundan çıkarılan bir miktar saçmayı ise evlerinde tutuyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı saçma

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
vallahi billahi yaşanmaz bir ülke olduk buneya ALLAH aşkına bu ülkenin savcıları hakimleri ne yapıyor ALLAH rızası için görevinizi yapın bişeyde diyemiyorum ülke tam anlamıyla mafyalaştı yeter yeter
Savcıların hakimlerin kimlere çalıştığı belli bu yüzden millete sıra gelmiyor ne yazık ki..
ülke bitti işte yazıklar olsun sen o tü-eği sattırdığın sürece bu ülkeden bir şey olmaz tek isteğim bu insanların başına gelmesi yani yandaşlarının
30 milyon terörist, hırsız, dinsiz, imansız var. Hakim, savcı ne yapabilir.?
@kusadali32 NE ZAMAN SAYDIN. SAYIM MEMURUMUSUN. 30 MİLYON DEDİĞİN KİMLER BİR AÇIKLIK GETİR.
Nihayet Teksas da olduk la )))
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