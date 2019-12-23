Mersin'de 4 yaşındaki Berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti

Olay, 29 Kasım'da saat 20.00 sıralarında Şehitler Tepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı'nda meydana geldi. Tarsus Belediyesi'nde evrak kayıt personeli olarak çalışan Nevzat Köse, kızı Berra ile marketten alışveriş yaptıktan sonra eve doğru yürürken, yanlarına yaklaşan plakasız motosikletteki yüzü maskeli iki kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, baba- kız vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevzat Köse ve kızı hastaneye kaldırıldı. Başından ve sırtından yaralanan Berra ile sırtından ve dizinden yaralanan Nevzat Köse, ameliyat edildi.

TUTUKLANDILAR



Olayın ardından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 200 güvenlik kamerasını inceledi. Bir petrol istasyonundan yakıt aldığı saptanan şüphelilerin Ünal Murat Ç. ile Ahmet Duran K. olduğu tespit edildi. Silahı ateşlediği öne sürülen Ünal Murat Ç. ve motosikleti kullanan Ahmet Duran K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında Nevzat Köse ile trafikte çıkan tartışma nedeniyle kavga ettikleri ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledikleri belirtildi. Şüpheliler, olayın ardından motosikleti de sulama kanalına attıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklandı.