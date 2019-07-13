Mynet Trend

Mersin'de plajlar doldu taştı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 13.07.2019 14:58 | Son Güncelleme

Mersin'de sıcak hava nemle birleşince tatilciler ile kent sakinleri soluğu plajlarda aldı. Bunaltıcı hava nedeniyle şehir merkezinde sokaklar boşalırken, plajlar ve otel havuzları dolup taştı.

GİDİŞ
İstanbul
2019-07-20 12:45:00
Santiago Arturo Merino Benitez
2019-07-21 07:20:00
DÖNÜŞ
Santiago Arturo Merino Benitez
2019-07-27 08:05:00
İstanbul
2019-07-28 17:25:00
20605.99 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-07-20 13:55:00
Santiago Arturo Merino Benitez
2019-07-22 08:05:00
DÖNÜŞ
Santiago Arturo Merino Benitez
2019-07-27 18:25:00
İstanbul
2019-07-28 23:25:00
23329.07 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-07-20 09:40:00
Santiago Arturo Merino Benitez
2019-07-20 23:40:00
DÖNÜŞ
Santiago Arturo Merino Benitez
2019-07-27 23:25:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-07-29 08:25:00
15736.99 TL
SATIN AL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık verilerine göre öğle saatlerinde yüzde 73 nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 41 dereceyi bulduğu kentte, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü. Cadde ve sokaklar bunaltıcı hava nedeniyle boşalırken sahiller serinlemeye çalışanlarla doldu. Plajlarda, renkli görüntüler oluşurken sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyenler, gün boyu denizden çıkmadı. Kimileri şemsiye altında şezlonglarında uzanarak denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Kimileri de kıyafetleriyle denize girdi. Çocuklar ise anne ve babalarıyla beraber kumsalda kumdan kale yaptı.

Otellerin havuzlarında da sahilleri aratmayan kalabalıklar oluştu. Mekânlarda, tatilcilere çeşitli seçenekler sunuluyor. Özellikle gençlerin keyifli dakikalar geçirdiği tatilciler, DJ Musty’in çaldığı şarkılara dans ederek eşlik ettiler. Eğlenceyi doruklarına kadar yaşayanlardan bazıları ilginç kıyafetleriyle dikkatleri çekti. (DHA)

1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mersin sıcak Tatil Seyahat plaj

En Çok Okunan Trend Haberler

Uzmanlar uyardı: Yılan sanıp öldürmeyin

Uzmanlar uyardı: Yılan sanıp öldürmeyin

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Tuğçe Kazaz'dan Anıtkabir'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na S-400 göndermesi

Tuğçe Kazaz'dan Anıtkabir'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na S-400 göndermesi

Fenerbahçe için Eden Hazard bombası

Fenerbahçe için Eden Hazard bombası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Burayı çok az kişi biliyor İşte Rize'nin doğa harikası

Burayı çok az kişi biliyor İşte Rize'nin doğa harikası

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'ye gelen Munzur Çayı'nda yüzmeden gitmiyor

Buz gibi su seviyorum diyorsanız burayı ziyaret etmeden geçmeyin

Muğla'da sahillerde yoğunluk

Muğla'da sıcak havayı değerlendirmek isteyen sahile koştu

Karadeniz’in altın postu: Yason

Karadeniz’in altın postu: Yason

Altınbeşik Mağarası turistlerin ilgi odağı

Oraya yalnızca botlarla girebiliyorlar!

Bakın Antalya'ya en çok hangi ülkenin turistleri gelmiş

Turistler buraya bayılıyor

Bu villaların geceliği 110 bin TL

Bu villaların gecelik fiyatı dudak uçuklatıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.