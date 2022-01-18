Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Amadeus"u sanatseverlerle buluşturacak

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Mozart'ın hayatından kesitler sunan iki perdelik "Amadeus" balesini sahneleyecek.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, "Amadeus" balesi 20 Ocak Perşembe saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturulacak.

Müzik düzenlemeleri Kaha Tsabadze, Zurab Nadareihvili ve Özgen Ziya Arman'a ait eserin sorumluluğunu Serhat Elifer yapacak.

Koreografisi, hayatını kaybeden Nugzar Magalashvili'ye ait eseri, Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir sahneye koyacak.

Librettosu Medeia Magalashvili'ye ait eserde başlıca rolleri Burak Serkan Cebeci, Yukiko Ito, Ozan Demirbaş, Meltem Ayar, Önder Acar, Murat Koman ve Serin Saybaşılı paylaşacak.



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