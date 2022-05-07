Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Frida" balesini Adana'da sahneleyecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun yaşam öyküsünün anlatıldığı "Frida" balesini Adana'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de Adana Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek eserde repetitör olarak Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç görev alacak.

Müzikleri Arturo Maquez, Jose Pablo Moncayo ve Can Aksel Akın'a ait eserin koreografi ve rejisini Özgür Adam İnanç üstlenecek.

​​​​​​​Dramaturjisini Füsun Ataman Berke'nin yapacağı eserin, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını ise Tarı Deniz yapacak.

Etkinlikte MDOB sanatçıları da sahne alacak.

