YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Frida" balesini Adana'da sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Frida" balesini Adana'da sahneleyecek

07.05.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Frida" balesini Adana'da sahneleyecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun yaşam öyküsünün anlatıldığı "Frida" balesini Adana'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de Adana Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek eserde repetitör olarak Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç görev alacak.

Müzikleri Arturo Maquez, Jose Pablo Moncayo ve Can Aksel Akın'a ait eserin koreografi ve rejisini Özgür Adam İnanç üstlenecek.

​​​​​​​Dramaturjisini Füsun Ataman Berke'nin yapacağı eserin, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını ise Tarı Deniz yapacak.

Etkinlikte MDOB sanatçıları da sahne alacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliğiÇiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği
Denizli'de bakkaldan hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdıDenizli'de bakkaldan hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı
Hindistan'da bir çocuk toplu tecavüz şikayetiyle gittiği karakolda tecavüze uğradıHindistan'da bir çocuk toplu tecavüz şikayetiyle gittiği karakolda tecavüze uğradı
Anahtar Kelimeler:
Adana Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 7 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:35
Öğle
12:43
İkindi
16:30
Akşam
19:42
Yatsı
21:07
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uçakta akılalmaz kavga! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Uçakta akılalmaz kavga! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Aşkın böylesi! Eşi öldü ama cesedinden vazgeçemedi

Aşkın böylesi! Eşi öldü ama cesedinden vazgeçemedi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.