YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 86 gözaltı

Mersin merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 86 gözaltı

09.06.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 86 gözaltı

1/

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 86 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ermenistan üzerinden internet site kuran şüphelilerin, buradan usulsüz bahis ve şans oyunları oynattığını tespit etti.

Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, kimlik bilgileri çeşitli yollarla ele geçirilen 273 kişi adına dijital para platformlarında hesap açıldığını belirledi.

Birçok banka hesabındaki incelemede, 65 milyon lirası dijital para platformlarında olmak üzere 190 milyon liralık para trafiğinin olduğunu ortaya çıkaran polis, şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri paraları da kripto para birimi Bitcoin'e çevirdiklerini saptadı.

Çalışma üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, kimlikleri tespit edilen 117 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, Mersin, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda 86 kişiyi yakaladı.

- Para ve hard disk, şemsiye ve derin dondurucudan çıktı

Şüphelilerin adreslerinde, bahis organizasyonunun günlük, haftalık ve aylık muhasebe kayıtları, kazanç tabloları, 31 cep telefonu, 8 bilgisayar, harici bellekler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 635 lira ele geçirildi.

Harici bellekler ile paraların bir kısmı, şüphelilerin ikametinin dolabında duran şemsiye ile mutfaktaki derin dondurucunun içerisinde bulundu.

Öte yandan, adresinde bulunamayan 31 zanlıyı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 21 şüpheli yakalandıMersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
polis Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 9 Haziran Çarşamba

İmsak
03:31
Sabah
05:15
Öğle
12:46
İkindi
16:36
Akşam
20:06
Yatsı
21:43

Mersin Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Çarşamba

Botan Eczanesi
Akdeniz
Botan Eczanesi
Akdeniz
Botan Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gümüşhane'nin cam seyir terasına bu yıl 200 bin ziyaretçi bekleniyor

Gümüşhane'nin cam seyir terasına bu yıl 200 bin ziyaretçi bekleniyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in baba ocağında yas var

Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in baba ocağında yas var

Tavuklarının ekili alanlara zarar vermemesi için 70 metre uzunluğunda "tünel" yaptı

Tavuklarının ekili alanlara zarar vermemesi için 70 metre uzunluğunda "tünel" yaptı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar muhtarlık seçimi için sandık başında

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar muhtarlık seçimi için sandık başında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.