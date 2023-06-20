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Mersin merkezli 5 ilde "tefecilik" operasyonu

20.06.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezli 5 ilde "tefecilik" yaptıkları iddia edilen 36 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Mersin merkezli 5 ilde "tefecilik" operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "tefecilikle" haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 36 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Zanlıların yakalanması için Mersin, İstanbul, Antalya, Adana ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aranan şüphelilerden biri, Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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