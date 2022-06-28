Mersin merkezli kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin ve Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Şırnak'ta belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 711 paket sigara, 1720 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 22 paket çay ele geçirildi.

Polis ekipleri, M.Ç, M.Ş, M.Ş, İ.N, V.A, A.A.H. ve Z.M'yi gözaltına aldı.



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