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Mersin merkezli kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

28.06.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezli kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Mersin merkezli kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin ve Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Şırnak'ta belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 711 paket sigara, 1720 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 22 paket çay ele geçirildi.

Polis ekipleri, M.Ç, M.Ş, M.Ş, İ.N, V.A, A.A.H. ve Z.M'yi gözaltına aldı.

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