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Mersin merkezli "Umut Tacirleri Operasyonu"nda yakalanan bir zanlı tutuklandı

01.08.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezli "Umut Tacirleri Operasyonu"nda yakalanan bir zanlı tutuklandı

Mersin merkezli "Umut Tacirleri Operasyonu"nda yakalanan bir zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Umut Tacirleri Operasyonu"nda yakalanan 10 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, 27 Temmuz'da Mersin, Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak'ta 15 zanlıyı yakalamaya yönelik "Umut Tacirleri" adlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 5 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

- Operasyon

Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, organizatörlerin Mersin ve çevre illerden irtibata geçtikleri göçmenleri sürat tekneleri, yatlar ve balıkçı tekneleriyle taşıyarak yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine göndermeye çalıştıkları belirlenmiş, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüphelinin kimlikleri tespit edilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 15 zanlının yakalanması için 27 Temmuz'da Mersin, Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak'taki adreslere düzenlenen "Umut Tacirleri" adlı operasyonda 10 şüpheli yakalanmıştı.

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik

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Mersin göçmen kaçakçılığı operasyon

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