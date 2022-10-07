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Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

07.10.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 5 ilde, yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek transferini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bahisten elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek transferini sağladıkları iddiasıyla Mersin, İstanbul, Adana, Antalya ve İzmir'de 4 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan A.İ, U.K, S.T, M.B. ve S.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bahisten elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden İngiltere'ye transfer ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Mersin kripto siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü

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