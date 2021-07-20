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Mersin sahilindeki bazı belediye tesislerine zarar verildi

20.07.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin sahilindeki bazı belediye tesislerine zarar verildi

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında vatandaşların kullanımındaki sosyal tesislere zarar verilmesi sonucu hasar oluştuğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kültür Park'ta vatandaşların kullanımına kazandırılan sosyal tesislerin kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından harabeye çevrildiği belirtildi.

Tesislerin kullanılamaz hale geldiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bir süre önce halka açık tuvaletleri ve personel odalarını talan eden saldırganların yeni hedefi engelli vatandaşların kullanımı için yapılan tuvaletler oldu. Kültür Park'ta bulunan ve özel gereksinimli bireylerin kullanımı için hizmete açılan tuvaletler, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından harabeye çevrildi. Tuvaleti kullanılamaz hale getiren kişiler lavabo, duvar seramikleri ve muslukları parçalarken, malzeme dolabını da çalarak kayıplara karıştı."

Açıklamada, saldırıların vatandaşın hizmet almasını engellediği ve israfa neden olduğu ifade edildi.​​​​​​​

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