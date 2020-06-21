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Mersin şehitliğinde hüzünlü ’Babalar Günü’

MERSİN HABERLERİ  | 21.06.2020 16:22 | Son Güncelleme

Mersin şehitliğinde ’Babalar Günü’ dolayısıyla Kur’an-ı Kerim okundu, şehit aileleri mezarlık ziyaretlerinde bulundu.’Babalar Günü’ dolayısıyla şehit aileleri Mersin Şehir Mezarlığı’ndaki şehitliğe gelerek kabirlerin temizliğini yaptı.Çiçekleri sulayan aileler, yakınlarının mezarı başında gözyaşı döktü.

Mersin şehitliğinde ’Babalar Günü’ dolayısıyla Kur’an-ı Kerim okundu, şehit aileleri mezarlık ziyaretlerinde bulundu.
’Babalar Günü’ dolayısıyla şehit aileleri Mersin Şehir Mezarlığı’ndaki şehitliğe gelerek kabirlerin temizliğini yaptı.Çiçekleri sulayan aileler, yakınlarının mezarı başında gözyaşı döktü. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından ise şehitler için dua edildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Tarsus’ta anne ve babasının mezarını ziyaret ettikten sonra şehitlikteki törene katıldı. Şehit babalarının günlerini tebrik eden Seçer, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Seçer, burada yaptığı konuşmada, "Tüm babaların ’Babalar Günü’nü kutluyorum. İyi bir baba ailesine kol kanat geren, dişiyle tırnağıyla çoluğunun çocuğunun rızkını çıkaran, helaliyle kazanan, onları sahiplenen ulu insanlar, büyük insanlar. Bizler de çocuklarımıza, ailelerimize layık birer baba olabiliyorsak ne mutlu bize. Belediye Başkanı olarak da kentin babası olmak zorundayız. Herkesi kucaklamak, onları sahiplenmek, iyi günde, kötü günde yanlarında olmak, onların hizmetinde olmak, güvencesi olmak, her zaman arkalarında bizleri bir güç olarak hissetmelerini sağlamak zorundayız. Burada olmamızın sebebi kahraman evlatlarını bu ülke uğruna kaybeden, bu ülkenin selameti için, beraberliği için, zarar görmemesi için canını veren koçlarımızın, aslanlarımızın, evlatlarımızın mezarı başında onları anmak. Umut ediyorum bundan sonraki süreçte şehit ailelerinin sayısı artmaz. Umut ediyorum sadece ülkemde değil tüm dünyada barış, huzur, kardeşlik hakim olur" dedi.
Seçer, şehitliğin ardından Şehit Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan’ın babası Yusuf Kaplan ve Şehit Uzman Çavuş Mert Kaya’nın babası Tekin Kaya ile annesi Ümmü Kaya’yı evlerinde ziyaret etti.

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