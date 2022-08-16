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Mersin Ticaret Borsası

16.08.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında bulgurun kilogramı 6,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (kepeği)Kg4,074,07BulgurKg11,6511,65Bulgur UnuKg6,206,20Pirinç (paketli)Kg13,1519,00Fasulye (paketli)Kg25,75​​​​​​​28,00

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bulgur fiyat kilogram mersin ticaret borsası

Mersin Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

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