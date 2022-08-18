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Mersin Ticaret Borsası

18.08.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı 7,21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg7,217,21BulgurKg12,0012,00Pirinç (paketli)Kg20,0033,47ŞehriyeKg14,2514,25Fasulye (paketli)Kg21,0037,25

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limon Ekonomi Narenciye borsa bakliyat mersin ticaret borsası

Mersin Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

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Öğle
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