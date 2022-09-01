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Mersin Ticaret Borsası

01.09.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday unuKg7,107,10Bulgur (paketli)Kg11,0712,80MakarnaKg17,2617,26LimonKg3,934,42İrmik (paketli)Kg13,2113,21

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