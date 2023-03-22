Mersin Uluslararası Limanının genel müdürü Ajay Kumar Singh oldu

MIP'ten yapılan açıklamaya göre, 2017'den itibaren genel müdürlük görevini yürüten Johan Van Daele, Belçika'nın Antwerp Limanı'ndaki MSC PSA Avrupa Terminali'nin (MPET) üst yöneticisi olarak atandı.

Val Daele görevini, MIP'e operasyon direktörü olarak katılan Ajay Kumar Singh'e devretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Singh, "Görevim süresince limanın dinamik ve profesyonel ekibiyle birlikte gerek iç gerekse dış paydaşlarla yakın işbirliği içinde çalışmaya, değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için operasyonel ve hizmet mükemmelliğine katkı sağlamaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Singh, Van Daele'ye katkıları ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti, yeni görevinde başarılar diledi.

