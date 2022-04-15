YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser verilecek

Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser verilecek

15.04.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser verilecek

MERSİN (AA) - Mersin'de, 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser düzenlenecek.

Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, festivalin bu yıl "Müzik Birleştirir" temasıyla düzenlendiğini söyledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata verdiği önemi anlatan Yağcı, "Uluslararası Müzik Festivali, Mersin'in sanat konusundaki en büyük destekleyicilerinden biri. Bilindiği üzere 2007'de Avrupa Festivaller Birliğine alınmış bir etkinlik." dedi.

Yağcı, festivalde klasik müziğin yanı sıra türküler ve pop şarkıların seslendirileceğini ifade ederek, "Festivalimizin harcadığımız emeklere değeceğini düşünüyorum. Bu sene 20'ncisini 21 Mayıs-11 Haziran'da yapıyoruz. Elimizden gelen her şeyi uğraşarak, severek yapıyoruz. Bize bu konuda destek olan Valiliğimize, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimize, odalarımıza, sponsorlarımıza ve basın dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

- Organizasyonda 12 konser düzenlenecek

Festival Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal da etkinlikte 3'ü ücretsiz 12 konser düzenleneceğini söyledi.

Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki açılış konserinin 21 Mayıs Cumartesi 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini aktaran Şanal, şunları kaydetti:

"Festivalde, Elif Sanchez, Utrecht String Quartet, Ceylan Ertem, Kerem Görsev Trio, Turan Ethno Folk Band, şef Daniel Fedorean yönetiminde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde Zeynep Casalini, şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Jamal Aliyev, Hasan Gökçe Yorgun ve Jiao Li, Melek Mosso, Wiener Klavier Quartett konserleri düzenlenecek."

Şanal, Modern Dans Topluluğu İstanbul'un (MDTİstanbul) sahne almasının planlandığı 11 Haziran'daki kapanış etkinliğinin ise henüz kesinleşmediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliğiÇiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği
Şırnak'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin vurulma anı kameraya yansıdıŞırnak'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin vurulma anı kameraya yansıdı
otoplus, Ankara'daki ilk alım-satım merkezini hizmete açtıotoplus, Ankara'daki ilk alım-satım merkezini hizmete açtı
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 15 Nisan Cuma

İmsak
04:37
Sabah
06:01
Öğle
12:47
İkindi
16:26
Akşam
19:22
Yatsı
20:41
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Nefis yemek tarifleri ile Ramazan'ın 14. günü iftar menüsü

Nefis yemek tarifleri ile Ramazan'ın 14. günü iftar menüsü

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.