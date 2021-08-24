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Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin konser programı belli oldu

24.08.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin konser programı belli oldu

MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Uluslararası Müzik Festivali'nin konser programı belirlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geçen yıl ertelenen, 11 Eylül-2 Ekim tarihlerindeki festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, organizasyonda klasik, caz ve popüler müzik dallarında 8 konser düzenleneceğini söyledi.

Festivalin sanat yönetmeni Erdoğan Şanal da etkinlikte düzenlenecek konserler hakkında bilgi verdi.

Organizasyon kapsamında, 11 Eylül saat 20.00'de Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da şef Rustam Rahmedov yönetiminde keman sanatçısı Ceyla Ganiyeva ile Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçıları açılış konseri verecek.

Festival kapsamında 14, 17, 21, 28 ve 30 Eylül ile 2 Ekim'de konserler düzenlenecek.

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