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  4. Mersin Valisi Ali İhsan Su, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı:

Mersin Valisi Ali İhsan Su, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı:

14.12.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tüm fotoğraflar çok orijinal, güzel, seçim yapmak oldukça zor oldu"

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Su, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 67 fotoğrafı tek tek inceledi, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın çektiği "Annenin feryadı" başlıklı fotoğrafa oy veren Su, yaşam kategorisinde tercihini İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" ile Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.

Su, spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un çektiği "Kadınlar için daldı" başlıklı kareyi seçti.

Seçim yaparken zorlandığını belirten Vali Su, şunları kaydetti:

"Tüm fotoğraflar çok orijinal, güzel, seçim yapmak oldukça zor oldu. Hepsi birbirinden güzel. Gerçekten çeken arkadaşlarımız çok özel anları yakalamışlar. O yüzden seçim biraz zor oldu. Hatta bir kategoride birden fazla seçim yapma imkanı olup olmadığını sordum. Gerçekten güzel kareler. Hem dünyadan hem ülkemizden çok güzel anları yansıtıyor. Bu fotoğrafları çeken tüm arkadaşlara teşekkür ediyor, basın mensuplarına başarılar diliyorum."

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