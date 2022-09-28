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Mersin Valisi Pehlivan, terör saldırısında yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret etti

28.09.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Valisi Pehlivan, terör saldırısında yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret etti

Mersin Valisi Pehlivan, terör saldırısında yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret etti

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren polis memuru Abdulkadir Öztürk'e ziyarette bulundu.

Mezitli Polisevi nizamiyesinde terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada yaralanan Öztürk'ün durumu hakkında bilgi alan Vali Pehlivan, polis memuruna ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mersin'de 26 Eylül'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, Abdulkadir Öztürk de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Mersin Valisi Pehlivan, terör saldırısında yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret etti

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Mersin Mezitli terör saldırısı Ali Hamza Pehlivan polisevi

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