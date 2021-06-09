YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Valisi Su, KRI Sultan İskender Muda 367 Gemisi'ni ziyaret etti

Mersin Valisi Su, KRI Sultan İskender Muda 367 Gemisi'ni ziyaret etti

09.06.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Valisi Su, KRI Sultan İskender Muda 367 Gemisi'ni ziyaret etti

1/

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, Birlemiş Milletler Barış Gücü Misyonunun faaliyetleri kapsamında lojistik amaçlı olarak Mersin Limanı'na demirleyen Endonezya Cumhuriyeti Donanması Kuvvetlerine ait KRI Sultan İskender Muda 367 Gemisi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Sjaiful Thalib ve gemi komuta ekibi yer aldı.

Gemi girişinde askeri törenle karşılanan ve gemi şeref defterini imzalayan Su, daha sonra Endonezya yöresel halk oyunları ekibinin gösterisini izledi, ardından gemi komuta merkezine geçerek gemi komutanından bilgi aldı.

Vali Su, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Endonezya Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki ilişkiler çok eski tarihlere dayanıyor. Bu tür ziyaretler vesilesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler daha da gelişerek güçlenecektir. Bu ziyaretlerin iki ülkenin dünyada daha da iyi bir yere kavuşmasına vesile olmasını temenni ediyorum."

Açıklamaya göre, Büyükelçi Dr. Lalu Muhamad Iqbal'in de bir konuşma yaptığı programda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandıMersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Mersin Namaz Vakitleri 10 Haziran Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:15
Öğle
12:46
İkindi
16:36
Akşam
20:07
Yatsı
21:43

Mersin Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Perşembe

Birtan Eczanesi
Akdeniz
Birtan Eczanesi
Akdeniz
Birtan Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi

Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi

Yeni Malatyaspor, sezona kadrosunu güçlendirerek girecek

Yeni Malatyaspor, sezona kadrosunu güçlendirerek girecek

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.