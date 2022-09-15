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Mersin ve Hatay'da sosyal konut projesine başvurular sürüyor

15.09.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin ve Hatay'da sosyal konut projesine başvurular sürüyor

Mersin ve Hatay'da sosyal konut projesine başvurular sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin ve Hatay'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine başvuru yapmaya devam ediyor.

Sosyal konut projesi kapsamında 5 bin 100 konutun yapılmasının planlandığı Mersin ile 4 bin 450 konutun hedeflendiği Hatay'da, e-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, taleplerin alındığı ikinci gün de Halk ve Ziraat bankaları şubelerine gitti.

Mersin'de başvuru yapanlardan 55 yaşındaki ev hanımı Cavidan Ölmez, çalışmadan dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Eşim öldü, 4 çocuğum var. Başımı sokacak bir evim olsun istiyorum. Kiralar çok pahalı. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ederiz. Ev çıkarsa ona çok minnettar kalacağız. Kira vereceğimize, kendi evimiz, umudumuz olur." dedi.

-"Bu proje çok güzel imkanlar sunuyor"

Emekli öğretmen Zarife Kaya (65) da kirada oturduğunu belirterek, "Evim olsun istiyorum, heyecanım oldukça yüksek. İnşallah ev çıkar. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyorum. Bu proje çok güzel imkanlar sunuyor. Kendi evimiz olacak, kira vermekten kurtulacağız. Çok güzel bir şey." diye konuştu.

Başvuru yapan gençlerden 27 yaşındaki Kadir Demircan, projeyi duyar duymaz başvuru yapmaya karar verdiğini söyledi.

Umutlu olduğunu dile getiren Demircan, "Çok heyecanlıyız, umutluyuz. İhtiyaç sahibi insanların bu projeden yararlanabilmesi bizi daha da mutlu etti. Kendimizi bir kenara bırakıp, onların adına daha çok mutlu olabiliyoruz. Böyle bir adım atıldığı için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

- Hatay

Hatay'da başvuru yapanlardan Hasan Keşikçi (32), 11 yıldır kirada oturduğunu ve ev sahibi olmak için projeye başvurduğunu anlattı.

Projenin çok güzel olduğunu belirten Keşikçi, "Bu fiyatlarla bir ev sahibi olursak iyi olur. Herkes için hayırlı olur inşallah." dedi.

Abdullah Akavioğlu (53) da taksitle ev sahibi olma imkanı sağladığı için projeye başvuru yaptığını kaydetti.

Mersin ve Hatay'da sosyal konut projesine başvurular sürüyor

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