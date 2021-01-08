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Mersin ve Van'daki bazı alanlar "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak belirlendi

ANKARA HABERLERİ  | 08.01.2021 12:47 | Son Güncelleme

Mersin ve Van'daki bazı alanlar "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Mersin ve Van'daki bazı alanlar, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillenerek ilan edildi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Kepez Mağarası Doğal Sit Alanı, Toroslar ilçesindeki Aslantaş Zekerce Mağarası Doğal Sit Alanı ve Van'ın Muradiye ilçesindeki Keçikıran Sor Vadisi Doğal Sit Alanı "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edildi.

Silifke ilçesinde bulunan Narlıkuyu Doğal Sit Alanı ise "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi. Narlıkuyu Doğal Sit Alanı'nın "doğal sit-kesin korunacak hassas alan" tesciline ilişkin idari süreç ise devam ediyor.

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